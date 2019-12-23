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Экономика

10:55

Эксперт прокомментировал приостановку работы оператора "Северного потока – 2"

экономика политика за рубежом

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил решение швейцарской компании Allseas вывести из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, компания работала до тех пор, пока Дональд Трамп не подписал оборонный бюджет с санкциями против магистрального газопровода. В настоящее время в Allseas вынуждены соблюдать санкционный режим.

"Компания обратилась в подразделение Минфина США, которое занимается вопросами санкций. Они пытаются получить опцию, которая написана в этом документе, что можно предоставить 30 дней до окончания работ. На самом деле, там осталось совсем чуть-чуть поработать", – подчеркнул Юшков.

Он добавил, что запасной вариант предполагает, что прокладывать трубы в акватории Дании будет российский "Академик Черский", а судно "Фортуна" начнет прокладывать участок в немецкой акватории.

Ранее сенат конгресса США одобрил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором содержались санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В минувшую пятницу проект был подписан Дональдом Трампом и санкции вступили в законную силу.

Введение ограничительных мер Вашингтоном прокомментировала Мария Захарова. Представитель МИД России заявила, что США не выдержали конкуренции.

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