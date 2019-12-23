Подрядчик "Северного потока – 2" вывел суда из района строительства

Фото: Nord Stream 2/ТАСС/Ойгстер Томас

Швейцарская компания Allseas отвела все суда из района строительства "Северного потока – 2" в Балтийском море, передает "Комосомольская правда".

Как сообщило в понедельник, 23 декабря, агентство Bloomberg, группа задействованных в строительстве судов будет "расформирована".

20 декабря Allseas, которая занималась укладкой трубопровода, приостановила работу" до получения юридических, технических и экологических разъяснений".



В тот же день президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопровода.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл ранее заявил, что введенные санкций против трубопровода "Северный поток – 2" приняли в интересах Евросоюза.

Правительство Германии в связи с этим выразило сожаление. Кабмин ФРГ посчитал, что ограничения представляют собой вмешательство в европейские дела.