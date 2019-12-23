Медведев назвал срок задержки "Северного потока – 2" из-за санкций США

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Газопровод "Северный поток – 2" достроят несмотря на санкции США, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что у "Газпрома" есть альтернативные варианты прокладки газопровода. По словам Медведева, задержка может составить несколько месяцев. Но в этом нет ничего страшного, добавил премьер-министр.

"На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", – цитирует главу кабмина ТАСС.

Санкции США вступили в силу 21 декабря. Документ предполагает ограничительные меры в отношении газопроводов. Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что ограничительные меры не станут препятствием для завершения проекта. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2" несмотря на санкции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на ограничения США. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры.

Оператор "Северного потока – 2" – Nord Stream 2 AG – по-прежнему работает над скорейшим запуском трубопровода. Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер рассказал, что приблизительно из 2460 километров трубопровода уложено порядка 2300.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.