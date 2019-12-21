В ЕС потребуют разъяснить санкции по "Северному потоку – 2"

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Европейские партнеры России потребуют у США разъяснений по поводу санкций против магистрального газопровода "Северный поток – 2". Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Консультации с Минфином США пройдут в субботу, 21 декабря. В ЕС хотят получить разъяснения, что "вообще означают эти санкции". Козак подчеркнул, что ограничения сформулированы недостаточно ясно.

"Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает", – цитирует вице-премьера РБК.

Он добавил, что необходимо уточнить сроки введения санкций, а также то, в каком объеме они будут действовать для европейских компаний.

Ранее сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорилось о введении антироссийских санкций в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В пятницу проект был подписан Дональдом Трампом и санкции вступили в законную силу.

Позднее оператор "Северного потока – 2" подтвердил прекращение строительства газопровода. При этом участвующие в строительстве компании будут работать над завершением проекта в ближайшие сроки.

