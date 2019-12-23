Новак выразил надежду на скорое завершение строительства "Северного потока – 2"

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Российская сторона рассчитывает на скорейшее завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2", несмотря на существующие препятствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства энергетики РФ Александра Новака.

"28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода "Северный поток – 2", и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство "Северного потока – 2" будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту", – заявил глава ведомства.

Ранее США ввели санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Американская сторона призвала компании, ведущие прокладку трубопровода, прекратить строительство. В России этот шаг рассматривают как пример недобросовестной конкуренции.

Швейцарская компания Allseas, задействованная на проекте "Северный поток – 2", уведомила Россию о приостановке работ до выяснения обстоятельств и конкретных положений санкционного постановления США.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность газопровода после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

