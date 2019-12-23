Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:51

Новак выразил надежду на скорое завершение строительства "Северного потока – 2"

политика экономика

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Российская сторона рассчитывает на скорейшее завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2", несмотря на существующие препятствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства энергетики РФ Александра Новака.

"28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода "Северный поток – 2", и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство "Северного потока – 2" будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту", – заявил глава ведомства.

Ранее США ввели санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Американская сторона призвала компании, ведущие прокладку трубопровода, прекратить строительство. В России этот шаг рассматривают как пример недобросовестной конкуренции.

Швейцарская компания Allseas, задействованная на проекте "Северный поток – 2", уведомила Россию о приостановке работ до выяснения обстоятельств и конкретных положений санкционного постановления США.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность газопровода после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика