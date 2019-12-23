Оператор "Северного потока – 2" прокомментировал американские санкции

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Оператор "Северного потока – 2" – Nord Stream 2 AG – по-прежнему работает над скорейшим запуском трубопровода, передает РИА Новости.
Так в компании прокомментировали начало действия американских санкций против энергетического объекта. Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер рассказал, что приблизительно из 2460 километров трубопровода уложено порядка 2300.
Санкции США вступили в силу 21 декабря. Документ предполагает ограничительные меры в отношении газопроводов. Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.
Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока – 2", приостановила работу до выяснения обстоятельств. Она также обратилась с Минфин США для получения отсрочки в 30 дней для завершения работ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что ограничительные меры не станут препятствием для завершения проекта, поскольку строительство почти окончено. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2" несмотря на препятствия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на санкции. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры.
Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.
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