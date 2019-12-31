Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока – 2"

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.

"США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США", – заявил экс-канцлер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Он добавил, что считает санкции против газопровода "своевольными", а также вмешательством во внутренние дела Германии.

По его словам, действия США направлены не только против торговых отношений с РФ, но также с Китаем и Ираном.

"Разве мы принимаем в бундестаге санкции против США в рамках закона о поддержке прав человека на американо-мексиканской границе? Причины для этого нашлись бы", – заключил Шредер.

Ранее Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию вокруг газопровода. Стороны подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта и отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины. Также они обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.

В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о двух вариантах продолжения строительства "Северного потока – 2". По его словам, в России есть как минимум три судна, которые отвечают необходимым требованиям для работы по проекту.

Он привел в пример "Фортуну", находящуюся в порту в Германии. В порту в Находке на Дальнем Востоке стоит судно-трубоукладчик "Академик Черский". Подходит под эти задачи также трубоукладочное судно "Дефендер", добавил Юшков.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

