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Политика

13:12

В Совфеде заявили, что "Северный поток – 2" будет достроен

экономика политика

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

В Совете Федерации выразили уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен. Об этом сообщает RT со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.

По его словам, открытие накануне "Турецкого потока" свидетельствует о том, что Россия является надежным партнером и дает гарантии о поставках газа в Европу.

"Северный поток – 2" не менее амбициозный и важный проект. Несмотря на все проблемы, которые нам искусственно создают, он будет достроен", – отметил Джабаров.

Кроме того, сенатор добавил, что завершение строительства газопровода является гарантией европейцам на поставку газа на десятки лет вперед.

Ранее эксперты оценили возможности РФ самостоятельно достроить "Северный поток – 2". По мнению специалистов, это возможно даже в том случае, если швейцарская компания-трубоукладчик не возобновит свою работу.

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