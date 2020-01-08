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Политика

16:31

Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

политика экономика

Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток". Официальная церемония состоялась в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, сообщает ТАСС.

В мероприятии также приняли участие министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. В зале также присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа в Турцию, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

С 1 января российский газ через "Турецкий поток" уже начал поступать в Болгарию, с 5 января через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии газ стали получать Северная Македония и Греция.

Ранее Путин прилетел в Стамбул на переговоры с турецким коллегой. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и обстановку в регионе.

Накануне президент РФ посетил Дамаск, где провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

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