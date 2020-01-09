Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

09:42

Эксперты оценили возможности РФ самостоятельно достроить "Северный поток – 2"

экономика

Фото: ТАСС/CLEMENS BILAN/EPA

Россия сможет достроить магистральный газопровод "Северный поток – 2" даже в том случае, если швейцарская компания-трубоукладчик не возобновит свою работу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов отрасли.

Как пояснил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, у России есть собственное судно для прокладки труб – "Академик Черский". Однако отечественный трубоукладчик уязвим в штормовой обстановке, что несколько снижает его эффективность.

В свою очередь глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник выразил надежду, что российская сторона сможет договориться с европейскими компаниями. В таком случае подрядчики из Швейцарии и Италии смогут приступить к работе над проектом.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что газопровод будет достроен, поскольку необходимо завершить лишь один небольшой участок в водах Дании. При этом сроки реализации проекта будут сдвинуты на несколько месяцев из-за того, что "Академик Черский" сейчас находится в дальневосточном порту Находка.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов. В связи с этим швейцарская компания Allseas решила завершить работы.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что газопровод "Северный поток – 2" будет введен в действие, хоть и с опозданием.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика