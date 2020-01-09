Эксперты оценили возможности РФ самостоятельно достроить "Северный поток – 2"

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Россия сможет достроить магистральный газопровод "Северный поток – 2" даже в том случае, если швейцарская компания-трубоукладчик не возобновит свою работу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов отрасли.

Как пояснил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, у России есть собственное судно для прокладки труб – "Академик Черский". Однако отечественный трубоукладчик уязвим в штормовой обстановке, что несколько снижает его эффективность.

В свою очередь глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник выразил надежду, что российская сторона сможет договориться с европейскими компаниями. В таком случае подрядчики из Швейцарии и Италии смогут приступить к работе над проектом.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что газопровод будет достроен, поскольку необходимо завершить лишь один небольшой участок в водах Дании. При этом сроки реализации проекта будут сдвинуты на несколько месяцев из-за того, что "Академик Черский" сейчас находится в дальневосточном порту Находка.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов. В связи с этим швейцарская компания Allseas решила завершить работы.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что газопровод "Северный поток – 2" будет введен в действие, хоть и с опозданием.

