В Forbes назвали запоздалыми санкции США против "Северного потока – 2"

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Журнал Forbes назвал введение Вашингтоном санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" запоздалой и неэффективной мерой.

Как считают авторы материала, США со своими ограничениями опоздали примерно на год. В статье напоминают, что сейчас строительство газопровода почти завершено.

"Эти санкции являются запоздалыми и бесполезными. Они не понравятся даже тем, кто с ненавистью относится к России", – пишет издания. Отмечается также, что в Германии и Франции "проявляют все больше раздражения в отношении новой холодной войны с Россией".

В публикации говорится, что в числе партнеров "Газпрома" европейские компании, которые вряд ли испугаются антироссийскимх шагов со стороны США, продиктованных геополитикой.

Также Forbes пишет, что страны ЕС зависимы от поставок природного газа из России. Он дешевле сжиженного природного газа, который могут предложить США, и санкции не меняют это.

Ранее Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию вокруг газопровода. Стороны подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта и отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины. Также они обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.

В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о двух вариантах продолжения строительства "Северного потока – 2". По его словам, в России есть как минимум три судна, которые отвечают необходимым требованиям для работы по проекту.

Он привел в пример "Фортуну", находящуюся в порту в Германии. В порту в Находке на Дальнем Востоке стоит судно-трубоукладчик "Академик Черский". Подходит под эти задачи также трубоукладочное судно "Дефендер", добавил Юшков.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

