Песков пообещал, что "Северный поток – 2" введут в действие

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Газопровод "Северный поток – 2" будет введен в действие, хоть и с опозданием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, с точки зрения Москвы, санкции Вашингтона незаконны, но на их фоне швейцарская компания Allseas решила завершить работы.

"Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие", – цитирует Пескова RT.

Представитель Кремля заметил, что необходимые мощности для этого есть.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.

В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

