Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока – 2"

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Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока – 2", трубоукладчики будут направлены на другую работу. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию вокруг газопровода. Стороны подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта и отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины. Также они обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.
Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопровода.
В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о двух вариантах продолжения строительства "Северного потока – 2". По его словам, в России есть как минимум три судна, которые отвечают необходимым требованиям для работы по проекту.
Он привел в пример "Фортуну", находящуюся в порту в Германии. В порту в Находке на Дальнем Востоке стоит судно-трубоукладчик "Академик Черский". Подходит под эти задачи также трубоукладочное судно "Дефендер", добавил Юшков.
"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.
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