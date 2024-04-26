Набиуллина: ЦБ рассчитывает на завершение массовой льготной ипотеки летом

Фото: 123RF/fabiobalbi

Банк России предполагает, что массовая льготная ипотека завершится в июле 2024 года. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы исходим из того, что льготная ипотека безадресная завершится 1 июля, и мы выступаем за то, чтобы остались адресные программы", – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Глава ЦБ также добавила, что регулятор обсуждает льготную ипотеку, однако закрепление итоговых условий стоит за правительством.

Ранее правительство одобрило законопроект о продлении льготы на ипотеку для многодетных семей. Согласно документу, сумма льготы составит 450 тысяч рублей. Мера будет действовать до 2030 года и потребует выделить дополнительно 647,59 миллиарда рублей.

До этого стало известно, что в январе 2024 года в Москве предоставили льготные условия ипотечного кредитования более 2,2 тысячи семьям. Они оформляли семейную ипотеку. Общий объем предоставленных средств составил 18,4 миллиарда рублей.

