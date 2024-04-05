Правительство РФ увеличило лимиты по ИТ-ипотеке на 200 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Кабмин РФ нарастит лимит средств для предоставления гражданам льготной ИТ-ипотеки на 200 миллиардов рублей – с 500 до 700 миллиардов рублей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

По его словам, соответствующий указ уже подготовлен. Как утверждает председатель правительства, по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка смогут еще не менее 15 тысяч ИТ-специалистов.

Также Мишустин напомнил, что ипотечная программа для ИТ-специалистов была запущена кабмином РФ в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать удобные условия для сотрудников компаний, специализирующихся на информационных технологиях.

Ранее стало известно, что в Москве выдали почти 1,4 тысячи льготных IT-ипотек с января по февраль 2024 года. Их общая сумма составила 17,1 миллиарда рублей, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, число выданных кредитов выросло почти втрое по сравнению с тем же периодом 2023 года. Он также отметил, что Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче ИТ-ипотеки.

