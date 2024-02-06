В Минстрое заявили, что решение о судьбе льготной ипотеки в РФ будет принимать президент

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Финальное решение о дальнейшей судьбе льготной ипотеки в России будет за Владимиром Путиным. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на конференции Сбербанка по недвижимости, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас работа в данном направлении строится на закреплении за гражданами возможностей по покупке квартиры при рождении ребенка, напомнив об объявлении президентом РФ в стране 2024 года Годом семьи. При этом он подчеркнул, что семьи в случае приобретения жилья должны платить меньшую процентную ставку.

"То, как это будет, никто вам этого не скажет, кроме президента нашей страны. Все последние годы решения принимались именно президентом", – уточнил он.

Однако замминистра предупредил, что в правительстве отсутствуют разногласия по дальнейшему развитию ипотеки, хоть между ведомствами присутствуют различные позиции.

В свою очередь, гендиректор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин оценил, что в случае отмены льготной ипотеки в РФ объем рынка может рухнуть на 15–20%. По его словам, сейчас ипотека занимает примерно 80% рынка, а более 35% объема ипотеки на данный момент затрагивают программы с господдержкой.

"Их лимит урезали вдвое, поэтому этот сегмент может упасть более чем на 60%. С учетом отмены комбинированной ипотеки снижение всего рынка может составить 20%", – объяснил он "Газете.ру".

Кроме того, он уточнил, что на рынок повлияет сохранение программ ИТ-ипотеки и семейной ипотеки. Эксперт указал на то, что президент РФ уже объявил о продлении семейной ипотеки на три года, что позволит достигнуть стабильности на рынке. Если же ни одну из программ не оставят, тогда многие будут вынуждены отказаться от улучшения жилищных условий.

Также Игнахин подчеркнул, что запрет комбинации госпрограммы и рыночной ипотеки будет ошибкой.

"Лимит 6 миллионов рублей для льготной ипотеки, по сути, стимулирует продажи недвижимости стоимостью до 9 миллионов рублей – это скорее студия, а не семейная квартира. Доля таких лотов в Москве в открытом предложении не превышает 5%. Для бизнес-сегмента льготная ипотека – это инструмент, а не необходимость", – заключил специалист.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, несмотря на увеличение ЦБ РФ ключевой ставки.

По информации главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в ЦБ ожидают существенного замедления роста цен на жилье. Однако, уточнила она, рост цен в разных регионах страны различается. Поэтому и итоговые параметры будут зависеть в том числе и от конкретных субъектов РФ.

До этого эксперты выяснили, что среднестатистическому россиянину нужно работать и копить на среднюю однокомнатную квартиру более 7 лет (86 месяцев). Так, медианная зарплата по крупным городам составила 50 тысяч рублей, а цена однокомнатной квартиры – 4,3 миллиона рублей.



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