Порядка 1,4 тысячи льготных IT-ипотек выдали в Москве за 2 месяца

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве выдали почти 1,4 тысячи льготных IT-ипотек с января по февраль 2024 года. Их общая сумма составила 17,1 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Число выданных кредитов выросло почти втрое по сравнению с тем же периодом 2023 года", – отметил заместитель мэра.

По словам Ефимова, Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче ИТ-ипотеки. Увеличение спроса на нее продолжается с весны прошлого года.

Как отмечается, возрастные границы для заемщиков расширили с 22–44 лет до 18–50 лет. Также сократили срок, который специалист должен проработать в компании для сохранения льготной ставки.

По данным департамента экономической политики и развития, доля IT-ипотеки выросла среди всех льготных кредитных программ. На нее приходилось почти 25% от объема выданных кредитов с января по февраль.

Уточняется, что льготную IT-ипотеку под 5% годовых могут оформить работники в возрасте от 18 до 50 лет, оформленные в аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ IT-компаниях. Средняя зарплата получателя кредита должна составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения за последние 3 месяца.

Максимальная сумма кредита для Москвы – 18 миллионов рублей. Ее можно увеличить до 30 миллионов рублей, присоединив рыночную кредитную программу. Специалисты могут оформить льготный кредит по программе до конца 2024 года.

До этого стало известно, что ВТБ приостановит выдачу ипотеки для IT-специалистов с 3 апреля. По данным банка, утвержденный лимит выдач по программе исчерпан.

Ранее сообщили, что в России увеличат лимит по программе IT-ипотеки с 500 до 700 миллиардов рублей. Это поспособствует дополнительной поддержке для не менее 15 тысяч айтишников.