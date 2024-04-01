Эксперт банковского рынка рассказал, как накопить на первый взнос по ипотеке

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Открытие вклада поможет накопить на первый взнос по ипотеке. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, первый взнос по ипотеке составляет в среднем 15–20% от стоимости жилья. "Если представить себе, что средняя стоимость квартиры в РФ находится в районе 4,5 миллиона, а в Москве, наверное, несколько больше, ближе к 8 миллионам, то сумма первого взноса должна быть больше миллиона рублей", – отметил эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Чаще всего будущие заемщики прибегают к накоплению путем хранения сбережений на определенном вкладе или накопительном счете.

Размер суммы, которую нужно откладывать человеку ежемесячно, зависит от дохода и желаемого срока накопления.

"Если время не ограничено, можно откладывать меньше. Например, 10–15% от дохода, и тогда такое накопление не отразится на потреблении. Если нужно собрать сумму достаточно быстро, возможно, какой-то период придется находиться в режиме жесткой экономии. То есть отправлять на накопления до 30–35% дохода", – пояснил Андрей Бархота.

Эксперт не рекомендует хранить и копить деньги в наличной форме. "Это небезопасно, поскольку есть риск, что средства могут быть похищены или утеряны в момент перевозки в банк", – заключил он.

Ранее были названы причины, из-за которых россиянам могут отказывать в ипотечном кредитовании. Сюда, в частности, относится недостоверная информация от будущего заемщика в заявке. Кроме того, имеющиеся у него задолженности по налогам или оплате штрафов. Также кредитная организация может отказать из-за слишком низкого дохода заявителя.

