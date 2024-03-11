В РФ предложили запустить молодежную ипотеку

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Эксперты в сфере недвижимости предложили запустить в России льготную ипотеку для молодежи. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации одного из застройщиков, льгота должна выдаваться молодым людям под 3% годовых сроком до 50 лет, первоначальный взнос должен составлять 15%. В Москве льготный кредит оформлялся бы в пределах 15 миллионов рублей, а в других регионах его сумма бы ограничивалась 9–12 миллионами, добавили там. Кроме того, в группе компаний считают необходимым выдавать молодым специалистам государственный сертификат на оплату части первоначального взноса при условии вступления в брак до 30 лет. В таком случае, по данным девелопера, государство бы выдавало гражданам до 500 тысяч рублей.

По мнению экспертов, нововведение стимулировало бы молодежь раньше вступать в законный брак, а рождение детей предполагает уже действующая программа "Молодая семья". Застройщик уверен, что риск заключения фиктивных браков можно нивелировать, если детально проработать механизм. В целом же инициатива должна устроить и молодых людей, и банки, заявили в ГК.

По данным девелопера, почти 95% ипотечников оформили ссуду на льготных условиях в прошлом году. При этом чаще всего предложениями ГК интересуются граждане старше 35 лет с доходом выше среднего, а доля молодежи среди клиентов компании не дотягивает до 10%. По мнению застройщика, существующие государственные программы не позволяют молодым людям сэкономить на покупке жилья. Так, если приобрести квартиру стоимостью 12 миллионов рублей, то молодежная ипотека снизила бы ежемесячные выплаты с 70 до 30 тысяч рублей, заверили в компании.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минпросвещения РФ рассматривает возможность введения в РФ льготной ипотеки для учителей. Также первый зампред комиссии ГД по просвещению Яна Лантратова предложила ввести льготную ипотеку для молодых преподавателей до 30 лет, проработавших в школе не меньше года с нагрузкой на полную ставку. А по достижении стажа в 25 лет, считает она, государство могло бы погасить остаток их долга по ипотеке, но не свыше 15% от изначальной суммы займа.

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