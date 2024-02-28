Глава Сбербанка Греф призвал изменить льготную ипотеку в РФ

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Льготную ипотеку на новостройки в России не стоит отменять, однако ее необходимо изменить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

"Я с начала прошлого года выступал за то, чтобы государственная программа была сокращена. Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена", – подчеркнул он.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что льготную ипотеку продлят только в тех российских регионах, где есть невысокий спрос, а семейную – везде. Он уточнил, что власти с 1 июля 2024 года скорректируют часть подходов к льготным ипотечным программам.

В январе стало известно, что Центробанк РФ планирует пересмотреть условия льготной ипотеки в пользу адресных и целевых программ. Глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявлял, что льготная ипотека должна быть доступна тем, кто нуждается в ней в первую очередь.

В феврале Владимир Путин распорядился распространить льготную ипотеку под 2% в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на вторичное жилье. Исполнением поручения займется российское правительство.



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