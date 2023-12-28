Льготную ипотеку продлят только в регионах РФ с невысоким спросом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Льготную ипотеку продлят только в тех российских регионах, где есть невысокий спрос, а семейную – везде. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что власти с 1 июля следующего года скорректируют часть подходов к льготным ипотечным программам.

"Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила", – цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Хуснуллин заявил, что надеется на будущую поддержку таких ипотечных программ, как дальневосточная, сельская, IT-ипотека, а также ипотека для новых регионов страны.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Также правительство уравняло максимальный размер такой ипотеки для всех регионов РФ, утвердив везде лимит 6 миллионов рублей.

Накануне Банк России решил с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор заявил, что подобная мера необходима в связи со значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что благодаря льготной ипотеке жилищные условия в этом году улучшили около 393 тысяч семей.

Владимир Путин: правительство думает над продлением семейной ипотеки