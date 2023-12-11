Путин согласился с идеей поднять верхний предел льготной ипотеки в российских регионах

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Владимир Путин согласился с идеей поднять верхнюю планку по льготной ипотеке в российских регионах, пишет РИА Новости.

В настоящее время максимальная сумма кредита по программе арктической ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Российский президент сказал, что обсудит вопрос о повышении верхнего предела.

"Я с вами согласен, так мы и сделаем. Надо поднять эту планку. Там маловато, вы правы абсолютно", – сказал Путин на встрече с получателями льготной ипотеки, которая проходит в формате видеосвязи.



Также российский лидер пообещал обсудить идею об исключении ряда требований для получения арктической ипотеки. Одно из предложений – исключить стаж работы из числа требований к медикам.

"Этот инструмент – двухпроцентная ипотека – позволяет людям закрепляться на тех территориях, где они хотели бы жить, тем более здесь условия достаточно суровые", – отметил глава государства.

Кроме того, Путин согласился, что участники специальной операции на Украине должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту. Одна из участниц беседы пожаловалась, что муж ее знакомой не подошел для ипотеки из-за своего возраста.

"Это вообще святое дело, мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Здесь просто, думаю, что техническое упущение. Сразу могу сказать, что мы это сделаем. Точно совершенно", – сказал президент.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал возможное повышение первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотек. Это необходимо для снижения спроса на займы.

До этого Михаил Мишустин подписал документ, который распространил действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Сама программа теперь называется "Дальневосточная и арктическая ипотека". Теперь жителям российской Арктики стали доступны займы со ставкой до 2%.

В свою очередь, Минцифры РФ предложило продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов из аккредитованных министерством компаний.

В Минфине предложили изменить условия выдачи льготной ипотеки