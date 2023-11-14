Путин поручил повысить максимальный размер дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей

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Владимир Путин поручил повысить максимальный размер кредита на покупку жилья по программе дальневосточной ипотеки до 9 миллионов рублей. Такой пункт содержится в перечне поручений президента России по итогам Восточного экономического форума, который состоялся 10–13 сентября.

Уточняется, что увеличение максимального размера ипотечного кредита будет доступно в случае покупки квартиры на первичном рынке либо при постройке индивидуального дома общей площадью более 60 квадратных метров.

Срок исполнения поручения – 15 декабря 2023 года. Ответственным за данный пункт назначен Михаил Мишустин.

На данный момент максимальный размер льготного жилищного кредита на Дальнем Востоке составляет 6 миллионов рублей. Граждане могут взять ипотеку по ставке 2% на срок до 20 лет.

Ранее о повышении планки по кредиту заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он сообщил, что верхний лимит поднимут до 9 миллионов рублей до Нового года.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал продление семейной ипотеки. С такой инициативой российское правительство выступит после 1 июля 2024 года, когда программа должна завершиться, сказал он.

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