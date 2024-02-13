Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах РФ на вторичку

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Владимир Путин распорядился распространить льготную ипотеку под 2% в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на вторичное жилье. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно документу, исполнением поручения займется российское правительство. Михаилу Мишустину необходимо доложить о реализации проекта до 20 февраля 2024 года.

Поручение президента была дано по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года.

Тогда Путин обратил внимание на тот факт, что взять ипотеку на льготных условиях в новых регионах можно по ставке 2%. При этом купить по ставке можно только новое жилье, которое там возводят в небольшом количестве.

До этого члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили в Минстрой и госкомпанию "ДОМ.РФ" инициативу, предлагающую утвердить льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье по запросу регионов в городах, где нет новостроек. Согласно задумке, субъектам предполагается дать право выбирать населенные пункты, в которых не строится новое жилье и которые имеют особое значение для региона.

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