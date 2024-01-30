ЦБ РФ планирует пересмотреть льготную ипотеку в пользу адресных программ

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Российский Центробанк планирует пересмотреть условия льготной ипотеки в пользу адресных и целевых программ уже в 2024 году. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов, пишет РИА Новости.

Представитель регулятора подчеркнул, что льготная ипотека должна быть доступна тем, кто нуждается в ней в первую очередь. Однако в настоящее время для нее нет имущественного ценза, поэтому в программу может войти любой человек с любым доходом.



Ранее Владимир Путин заявил, что власти удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, несмотря на увеличение ЦБ РФ ключевой ставки.

По информации главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в ЦБ ожидают существенного замедления роста цен на жилье. Однако, уточнила она, рост цен в разных регионах страны различается. Поэтому и итоговые параметры будут зависеть в том числе и от конкретных субъектов РФ.

До этого эксперты выяснили, что среднестатистическому россиянину нужно работать и копить на среднюю однокомнатную квартиру более 7 лет (86 месяцев). Так, медианная зарплата по крупным городам составила 50 тысяч рублей, а цена однокомнатной квартиры – 4,3 миллиона рублей.

Однако для покупки квартиры в Москве среднему гражданину придется работать более 13 лет непрерывно при условии откладывания полной зарплаты 164 месяца подряд. Специалисты уточнили, что средняя зарплата в Москве – 70 тысяч, но квартира здесь стоит почти в 3 раза дороже, чем в среднем по стране, – 11,8 миллиона рублей.

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