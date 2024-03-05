В России могут ввести льготную ипотеку для учителей

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Рабочая группа при Минпросвещения РФ рассматривает возможность введения в стране льготной ипотеки для педагогов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в состав рабочей группы вошли представители Минфина, Минэкономразвития и Минстроя. Специалисты будут принимать во внимание, что педагоги могут быть также включены в уже существующие льготные ипотечные программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и прочие.

Введение отдельной программы ипотеки для учителей потребует выделения значительного дополнительного финансирования, признали в Минпросвещения. При этом источники этого финансирования на сегодня не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Ведомство должно будет предоставить отчет о разработке инициативы в правительство до ноября этого года. В числе предложений для рассмотрения рабочей группой также находятся некоторые позиции депутатов Госдумы.

К примеру, первый зампредседателя комиссии ГД по просвещению Яна Лантратова предложила ввести льготную ипотеку для молодых учителей до 30 лет, которые проработали в школе не менее года с нагрузкой на полную ставку.

По словам депутата, после достижения стажа в 25 лет государство могло бы погасить остаток их долга по ипотечному кредиту, но не более 15% от изначальной суммы займа.

Ранее в Минфине сообщили, что в России продлят семейную ипотеку, расходы федерального бюджета для реализации программы составят 260 миллиардов рублей в 2024 году, 1,5 триллиона рублей – до 2030 года.

До этого замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев заявил, что российский Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита, но реально будет задействовать только два из них.

Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года