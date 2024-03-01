ЦБ РФ планирует ввести 4 лимита для ипотеки, но задействует только 2 из них

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Российский Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита, но реально будет задействовать только два из них. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на замдиректора департамента финансовой стабильности Банка РФ Евгения Румянцева.

Издание напомнило, что ГД РФ ранее в первом чтении приняла законодательную инициативу, по которой регулятор наделяется правом ограничивать некоторым банкам выдачу ипотеки. До этого аналогичный инструмент появился для потребительских кредитов. Планируется, что новые полномочия ЦБ получит с 1 июля 2024 года.



"Если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два. Первый касается лимитов на готовое жилье, а второй – на строящееся жилье под залог договоров долевого участия", – уточнил Румянцев.



По его мнению, два оставшихся лимита будут запасными, при этом ЦБ не будет их задействовать. Речь идет о лимитах на кредиты для постройки индивидуального жилья (ИЖС), а также прочих ссуд (потребительские кредиты под залог жилья). Румянцев уточнил, что риски в этих сегментах не несут угрозы для стабильности рынка.

Предполагается, что лимиты на ипотеку будут устанавливать в зависимости от долговой нагрузки банка и соотношения величины кредита и стоимости самого залога на первоначальный взнос по займу, говорит представитель регулятора. При этом для лимитов срок ипотечных займов будет пока неважен, добавил он.

Также в ЦБ уточнили, что военная ипотека, некоторые кредиты для проблемной задолженности и ипотеки на новых регионах РФ не подпадут под данные ограничения. В Центробанке ожидают, что это поможет эффективнее сдерживать перегретый рынок ипотеки, показавший прирост на 35% только за 2023 год.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал, что финальное решение о дальнейшей судьбе льготной ипотеки в РФ будет за Владимиром Путиным. При этом общий кредитный лимит для льготных займов, которые выдают IТ-специалистам, хотят увеличить с 500 до 700 миллиардов рублей.

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