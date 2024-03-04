В России семейную ипотеку продлят до 2030 года

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В России продлят семейную ипотеку, расходы федерального бюджета для реализации программы составят 260 миллиардов рублей в 2024 году, 1,5 триллиона рублей – до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве указали, что текущие условия и ставка 6% будут действовать для семей с детьми до 6 лет. Базовые параметры программы также будут сохранены.

В Минфине указали на необходимость сокращать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Ведомство призвало сократить долю льготной ипотеку на рынке с 90 до 20–25%.

"Мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается. Одновременно, необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, в стране следует в значительной степени уменьшить этот показатель. По его словам, конкретные целевые ориентиры и параметры еще будут обсуждаться с участниками рынка. Однако, продолжил министр, властям важно обеспечить поддержку именно россиян, а не застройщиков и кредитных организаций.

29 февраля Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил продлить льготную семейную ипотеку до 2030 года. Президент призвал сохранить ее базовые параметры.

Ранее стало известно, что Банк России намерен утвердить четыре макропруденциальных лимита, но реально будет задействовать только два из них. Замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев уточнил, что лимиты на ипотеку будут устанавливать в зависимости от долговой нагрузки кредитной организации и соотношения величины кредита, а также стоимости самого залога на первоначальный взнос.

Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки в РФ