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31 января, 16:04

Общество

Экономист рассказал, как избавиться от желания покупать все подряд

Фото: depositphotos/LDProd

Новое хобби и составление списка покупок помогут избежать приобретения ненужных товаров. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, одна из самых главных причин необдуманных покупок – это большое количество свободного времени и отсутствие каких-либо увлечений.

"Когда человек не знает, чем себя занять, у него нет никаких интересов, он идет в магазин, чтобы провести время. И начинает смотреть товары. В торговых точках, особенно крупных, все сделано так, чтобы психологически воздействовать на потребителя и подводить его к покупке. В итоге человек выходит оттуда не с пустыми руками", – объясняет эксперт.

Чтобы перестать покупать все подряд, нужно найти для себя то, что заняло бы ваш досуг. Приобретение ненужного товара дает человеку возможность провести каким-то образом время. Но надо понимать, что оно тратится бесполезно и его можно использовать продуктивнее для ума, души и тела, не говоря уже о кошельке.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Если идти в магазин необходимо, например, для покупки продуктов или одежды, следует составить список. "Нужно написать не просто перечень товаров, а посмотреть, что вам действительно надо. Список покупок очень удобен. Во-первых, так вы не купите лишнего, а во-вторых, не забудете то, что вам необходимо", – заключил экономист.

Ранее россиянам рассказали, какие приемы помогут накопить миллион рублей. В первую очередь рекомендуется проанализировать свои доходы и сравнить их с тратами. Затем устранить пункты ненужных расходов, которые могут проявляться в виде покупки дополнительного угощения или чашки кофе. Кроме того, стоит хотя бы в первое время вести учет своего бюджета в дневнике.

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