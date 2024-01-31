Экономист рассказал, как избавиться от желания покупать все подряд

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Новое хобби и составление списка покупок помогут избежать приобретения ненужных товаров. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, одна из самых главных причин необдуманных покупок – это большое количество свободного времени и отсутствие каких-либо увлечений.

"Когда человек не знает, чем себя занять, у него нет никаких интересов, он идет в магазин, чтобы провести время. И начинает смотреть товары. В торговых точках, особенно крупных, все сделано так, чтобы психологически воздействовать на потребителя и подводить его к покупке. В итоге человек выходит оттуда не с пустыми руками", – объясняет эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Чтобы перестать покупать все подряд, нужно найти для себя то, что заняло бы ваш досуг. Приобретение ненужного товара дает человеку возможность провести каким-то образом время. Но надо понимать, что оно тратится бесполезно и его можно использовать продуктивнее для ума, души и тела, не говоря уже о кошельке.

Если идти в магазин необходимо, например, для покупки продуктов или одежды, следует составить список. "Нужно написать не просто перечень товаров, а посмотреть, что вам действительно надо. Список покупок очень удобен. Во-первых, так вы не купите лишнего, а во-вторых, не забудете то, что вам необходимо", – заключил экономист.

Ранее россиянам рассказали, какие приемы помогут накопить миллион рублей. В первую очередь рекомендуется проанализировать свои доходы и сравнить их с тратами. Затем устранить пункты ненужных расходов, которые могут проявляться в виде покупки дополнительного угощения или чашки кофе. Кроме того, стоит хотя бы в первое время вести учет своего бюджета в дневнике.

