Названа самая дорогая покупка, которую совершили москвичи в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Смартфоны и гаджеты стали самой дорогой покупкой прошлого года для жителей столицы. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.





из опроса сервиса по поиску работы SuperJob Самой дорогой покупкой 2023 года 29% москвичей назвали смартфоны и гаджеты. В свою очередь, 16% жителей столицы больше всего денег потратили на одежду и обувь. По 13% москвичей – на бытовую технику и путевки.

Что касается вообще всех жителей России, то, согласно результатам опроса, самой дорогой покупкой минувшего года для них также стали девайсы (28%). На втором месте – предметы гардероба (18%). Еще по 12% ответов пришлось на бытовую технику и путешествия. Если говорить не про конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего россияне тратятся на продукты питания.

"Расходы на еду назвали основными 77% москвичей и 71% россиян. На втором месте – коммунальные платежи (29% москвичей и 39% россиян). В топ-3 самых больших статей расходов в Москве входят одежда и обувь (16%). На третьем месте по России в целом – выплаты по кредитам и ипотеке (20%)", – говорится в исследовании.





из опроса сервиса по поиску работы SuperJob Личный финансовый учет ведут 3 из 4 россиян: 57% примерно планируют бюджет, 18% придерживаются строгого учета доходов и расходов. Еще 25% не ведут личный бюджет. Москвичи чаще ведут строгий учет (22%) или не ведут его вовсе (30%).

Ранее россиянам рассказали, на какие хитрости идут продавцы, чтобы заставить потребителей покупать больше. К популярным трюкам относится завышение первоначальной стоимости того или иного товара. Затем на него делается скидка и покупателю кажется, что сделка выгодная. Также распространенной уловкой является подготовленные рекомендации, отзывы и рейтинги, убеждающие в качестве продукции. Еще одна техника – создание иллюзии ограниченности предложения.

