00:01Экономика
Названа самая дорогая покупка, которую совершили москвичи в 2023 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Смартфоны и гаджеты стали самой дорогой покупкой прошлого года для жителей столицы. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.
Что касается вообще всех жителей России, то, согласно результатам опроса, самой дорогой покупкой минувшего года для них также стали девайсы (28%). На втором месте – предметы гардероба (18%). Еще по 12% ответов пришлось на бытовую технику и путешествия. Если говорить не про конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего россияне тратятся на продукты питания.
"Расходы на еду назвали основными 77% москвичей и 71% россиян. На втором месте – коммунальные платежи (29% москвичей и 39% россиян). В топ-3 самых больших статей расходов в Москве входят одежда и обувь (16%). На третьем месте по России в целом – выплаты по кредитам и ипотеке (20%)", – говорится в исследовании.
Ранее россиянам рассказали, на какие хитрости идут продавцы, чтобы заставить потребителей покупать больше. К популярным трюкам относится завышение первоначальной стоимости того или иного товара. Затем на него делается скидка и покупателю кажется, что сделка выгодная. Также распространенной уловкой является подготовленные рекомендации, отзывы и рейтинги, убеждающие в качестве продукции. Еще одна техника – создание иллюзии ограниченности предложения.
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