Аналитики составили топ-5 покупок, совершенных за пять минут до Нового года в Москве

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В топ-5 покупок за пять минут до Нового года в столице вошли лотереи, оплата в онлайн-магазине и расчет по жилищно-коммунальным услугам. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

По данным аналитиков, на первом месте находятся лотереи со средним чеком в 820 рублей. Далее следует оплата в онлайн-магазине. Здесь чек в среднем составлял 2 960 рублей. На третьем месте в топе покупок за пять минут до Нового года в Москве оказалась оплата жилищно-коммунальных услуг (средний чек – 7 250 рублей). Четвертое занимает пополнение сотовой связи (средний чек – 790 рублей). В свою очередь, закрывает топ покупка онлайн-курсов/тренингов (средний чек – 3 400 рублей).

Если оценивать общее число покупок за сутки 31 декабря, то на долю совершаемых за пять минут до Нового года приходится только одно из каждых 3–4 тысяч приобретений этого дня, говорится в исследовании.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" Благодаря растущему проникновению онлайн-сектора в большинство товарных категорий, год от года число покупок за пять минут до Нового года растет, поскольку процесс приобретения стал намного легче и экономнее во времени.

Кроме того, аналитики составил топ-5 покупок в столице в целом за 31 декабря. Первое место заняли мандарины (средний чек – 190 рублей), второе – сок или газированный напиток (средний чек – 155 рублей), а третье – бананы (средний чек – 126 руб). Закрывают топ огурцы (средний чек – 195 рублей) и куриные яйца (средний чек – 155 рублей).

Ранее стало известно, какую сумму россияне потратили на покупку новогодних подарков. По данным опроса, 26% граждан выделили на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей. В свою очередь, 24% – менее 5 тысяч, а еще 14% вообще не потратили ничего. Кроме того, только 13% опрошенных выделили на подарки от 15 до 25 тысяч рублей.

