Мужчины в России тратят на интернет и связь больше, чем женщины

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Мужчины в РФ тратят на домашний интернет и связь больше, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт", передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, средний чек за домашний интернет у мужчин составил 738 рублей, а у женщин – 682 рубля. Также в среднем за услуги сотовых операторов в 2023 году мужчины платили 719 рублей, а женщины – 554 рубля.

Всего россияне в прошлом году за домашний интернет платили около 713 рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году. Оплата сотовой связи же снизилась на 2% и составила до 641 рубля, говорится в исследовании.

По словам аналитиков, самая высокая средняя плата за домашний интернет в мобильном банке в минувшем году у россиян от 51 года до 60 лет: их средний чек составил 765 рублей. Меньше платили клиенты в возрасте от 41 года 50 лет – 726 рублей. Молодые люди до 21 года в среднем платили за интернет 697 рублей, а самый маленький чек оказался у клиентов от 21 года до 40 лет – 667 рублей, указано в исследовании.

Ранее сообщалось, что сотовая связь основных мобильных операторов работает на всей территории московского метро. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пассажирам доступен мобильный интернет со скоростью до 500 Мбит/с. Сеть покрывает все станции метро, тоннели и переходы.

Кроме того, после обновления инфраструктуры скорость мобильного интернета в метро с 2011 года увеличилась более чем в 40 раз, указал Ликсутов.

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