Цены на сотовую связь в РФ могут вырасти из-за повышения расходов операторов на 4G – СМИ

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Плата операторов мобильной связи за использование всего радиочастотного сектора в 2024 году может вырасти вдвое. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Значительный рост ожидается после одобрения Минфином РФ новой методики расчета платежа. Сейчас операторы платят за 4G (LTE) как за перспективную технологию со скидкой. Однако потеря этого статуса у частоты может привести к десятикратному росту цен.

Гендиректор компании "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов пояснил, что прирост в цене на тарифы будет вызван падением рентабельности операторов и необходимостью компенсировать затраты.

Ранее стало известно, что мобильные операторы "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 перестанут брать с абонентов дополнительную оплату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства. Подобное произошло после проверки ФАС, которая неоднократно получала жалобы от клиентов компаний.

В ходе выяснения обстоятельств служба сочла подобные действия операторов нарушением антимонопольного законодательства. На отказ от взимания платы за раздачу трафика им дали месяц.



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