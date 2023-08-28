Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи в РФ

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Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин направил в Генпрокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение, в котором попросил ведомства проверить условия договоров сотовых операторов на предмет кабальности в связи со случаями платной раздачи интернета со смартфонов.

"Условия договоров операторов сотовой связи необходимо тщательно проверить на предмет кабальности такого рода условий, а также возможного неосновательного обогащения компаний", – передает текст письма Шейкина РИА новости.

Отмечается, что соответствующее обращение было направлено на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителя ФАС Максима Шаскольского. В случае если нарушения будут выявлены, зампред требует предпринять ряд определенных мер, добавил он.

Услугу по передаче интернет-трафика предоставляет само устройство, например, Wi-Fi, Bluetooth или USB, но если же пользователь хочет подключиться к сети через ноутбук или планшет, то он заплатит дважды за предоставляемый оператором трафик. По мнению Шейкина, это не соответствует требованиям законодательства.

По его словам, в попытке увеличения прибыли операторы сотовой связи занимаются повторной продажей интернет-трафика их же абонентам, а эти меры препятствуют получению оплаченных услуг.

"Граждане должны иметь возможность беспрепятственно и без дополнительных плат использовать приобретенные услуги на различных устройствах по своему усмотрению", – резюмировал Шейкин.

Ранее ФАС в сообщали, что приступили к изучению жалоб абонентов российских сотовых операторов на введение дополнительной платы за раздачу интернета с телефонов. Если ведомству удастся выявить нарушения антимонопольного законодательства, то в отношении операторов примут меры.

Отмечалось, что на данный момент дополнительную плату за раздачу интернета со смартфонов требуют внести операторы "Билайн", МТС, "МегаФон" и Tele2.



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