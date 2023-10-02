В РФ предложили обязать операторов согласовывать с абонентами рост цен на тарифы

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В РФ предложили обязать операторов связи подписывать дополнительные соглашения с клиентами при росте тарифов выше индекса потребительских цен на услуги связи за предыдущий год. Соответствующее обращение депутаты партии "Новые люди" в ГД во главе с Алексеем Нечаевым отправили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, пишет ТАСС.

Парламентарии предлагают внести изменения в постановление кабмина № 1 342. В случае одобрения проекта депутаты призвали поручить профильным органам подготовить необходимые поправки для их передачи в правительство.

Свое предложение группа законодателей объяснила ростом случаев необоснованного повышения тарифов. Они напомнили, что 25 сентября по этой причине Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора связи "МегаФон". А 14 сентября ФАС заявила, что изучит повышение тарифов оператором сотовой связи МТС на их соответствие антимонопольному законодательству.

"По оценкам экспертов, средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10–15%, что значительно превышает официальную инфляцию", – следует из обращения "Новых людей".

Вместе с этим депутаты подчеркнули, что действующие нормы об изменениях тарифных планов публикуются на сайтах операторов. При этом большинство россиян узнают о значительном повышении стоимости постфактум, так как не отслеживают эту информацию.

Ранее ФАС потребовала от четырех крупных операторов связи отменить плату за раздачу интернет-трафика с гаджетов. Речь идет о МТС, "МегаФоне", "Билайне" и Tele2. По данным службы, эти компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

В МТС сообщили о повышении абонентской платы по тарифам