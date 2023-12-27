Дептранс заявил о полном покрытии мобильной связи от основных операторов в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Мобильная связь основных сотовых операторов работает на всей территории столичного метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажирам доступен мобильный интернет со скоростью до 500 Мбит/с. Сеть покрывает все станции метро, тоннели и переходы.

"Вместе с операторами мы установили современное оборудование, которое поддерживает сигнал связи третьего и четвертого поколения", – заявил заммэра.

По его словам, после обновления инфраструктуры скорость мобильного интернета в Московском метрополитене с 2011 года увеличилась более чем в 40 раз.

Ранее инновационный кластер "Ломоносов" обеспечили интернетом. Резидентам московского научного кластера доступны звонки с использованием VoLTE – технологии голосовой связи, которая работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и пользоваться интернетом.

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