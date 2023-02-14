Названы самые "качающие" станции столичного региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше всего трафика в Москве проходит через оборудование на станции метро "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы МТС, проанализировав географию потребления данных в мобильной сети в Московском регионе за 2022 год.

Аналитики компании определили топ-30 наиболее нагруженных по передаче данных базовых станций. Две трети из них расположены в Московском метрополитене.

Самая "качающая" БС (базовая станция. – Прим. ред.) на станции метро "Волгоградский проспект" обслуживает платформу и прилегающие к ней тоннели. Здесь пассажиры скачивают в среднем 84 ТБ в месяц, что сопоставимо с одновременным просмотром 13,3 миллиона видеороликов длительностью в минуту.

Следом идут три станции этой же линии: "Кузьминки", "Пролетарская" и "Текстильщики". Замыкает пятерку станция метро "Динамо" Замоскворецкой линии.

"За 2022 год объем передачи данных в московской сети МТС вырос на 20%, в метро – на 45%. Сегодня практически весь объем данных в нашей сети – 98% – передается в стандарте LTE. Средняя скорость мобильного интернета в регионе приближается к 60 Мбит/с, на платформах и пересадочных узлах в метро – к 100 Мбит/с", – прокомментировал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев, добавив, что анализ и прогноз трафика данных необходим для обеспечения необходимого уровня покрытия и емкости.

На поверхности в Москве больше всего данных передает базовая станция в районе Савеловского вокзала, через который проходит ежедневно около 122 тысячи пассажиров. Они скачивают здесь около 59 ТБ данных в месяц, а в топ-30 эта БС занимает девятое место. За ней идут базовые станции, расположенные возле железнодорожных платформ и автовокзалов в Одинцове и Домодедове.

В топ-30 также вошли четыре локации с высокой концентрацией госучреждений, таких как ГИБДД, департамент здравоохранения, Центр занятости населения и другие, на Варшавском, Калужском и Волоколамском шоссе и на проспекте Вернадского, а также две локации возле торговых центров "Саларис" и "Фуд Сити". Замыкает рейтинг базовая станция в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что скорость мобильного интернета в ТиНАО выросла до 70 Мбит/с. В рамках модернизации МТС установила новые базовые станции и провела перенастройку сети, задействовав новые частотные диапазоны. Модернизация сети затронула 17 крупных ЖК, 15 коттеджных и дачных поселков и 10 деловых объектов.

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