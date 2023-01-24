Скорость мобильного интернета в ТиНАО выросла до 70 Мбит/с

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотовый оператор МТС завершил еще один этап модернизации сети в ТиНАО, благодаря чему скорость мобильного интернета там увеличилась до 70 Мбит/с. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новая Москва – одна из наиболее динамично развивающихся территорий Москвы. <...> Благодаря проведенным работам наши абоненты в Новой Москве могут пользоваться цифровыми сервисами также же свободно, как в других, давно освоенных районах столицы", – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

В рамках работ оператор установил новые базовые станции, а также провел перенастройку сети и задействовал новые частотные диапазоны. Модернизация сети затронула 17 крупных ЖК, 15 коттеджных и дачных поселков и 10 деловых объектов. В общей сложности качество связи улучшилось для более чем полумиллиона жителей Новой Москвы.

Отмечается, что ощутить изменения можно на территориях комплексов "Саларьево Парк", "Новые Ватутинки", "Марьино Град", "Эко-Бунино", "Румянцево Парк", "Первый Московский", коттеджных поселков "Европейская долина – 2" и "Клены" и дач в деревнях Белоусово, Акиньшино и Беляево, в продовольственном центре "Фуд Сити" и ТЦ "Саларис", а также в бизнес-центре Neopolis, автовокзале "Саларьево", на станции Рассудово и в других местах.

Ранее связь улучшилась в столичном метрополитене. Для абонентов МТС скорость мобильного интернета в подземке увеличилась в 1,5 раза и составила в среднем 50 Мбит/с. Это стало возможно благодаря установке нового оборудования и повышению емкости сети.



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