Эксперт рассказал об изменениях в работе мобильной связи в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эксперт рынка телекоммуникаций Арсений Щельцин рассказал об изменениях в работе мобильной связи в 2023 году, сообщается в эфире радио Sputnik.

"Возможно локальное ухудшение качества связи в каких-то российских регионах. То есть в каких-то труднодоступных местах связь в 2023 году может работать хуже", – рассказал эксперт.

По мнению Щельцина, ухудшение качества связи заметит малое количество клиентов. Качество связи изменится из-за санкций, введенных странами Запада, так как стало сложно ввозить высокотехнологичное оборудование. Щельцин считает, что операторы найдут способы для получения необходимой техники.

"Все-таки нам поставляют много китайского оборудования, кроме того, есть параллельный импорт. Текущее оборудование также имеет большие возможности для апгрейда (модернизации. – Прим. ред.)", – добавил эксперт.

Щельцин также пояснил, что в 2023 году в России в связи с санкционными сложностями ожидается рост тарифов. Пока невозможно сказать, насколько поднимутся цены, так как это зависит от общей экономической динамики, заметил эксперт.

"Федеральная антимонопольная служба очень строго следит, чтобы не было сговора с целью поднятия цен у крупнейших операторов связи. Но операторы уже научились повышать цены без особого информирования пользователей", – сказал Щельцин.

По его словам, операторы вводят новые тарифы с допсервисами и услугами, за которые клиентам приходится платить больше.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин спрогнозировал подорожание мобильных тарифов в пределах 12% в 2023 году. По словам аналитика, тарифы не изменятся одномоментно, а пользователям параллельно будут предлагать более выгодные, оптимизированные тарифы, в которых, например, безлимитный интернет распространяется только на мессенджеры.



Российские операторы начали уведомлять клиентов о повышении тарифов на сотовую связь

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