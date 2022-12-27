ФАС потребовала от "Мегафона" снизить стоимость тарифов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении стоимости услуг и призвала его понизить тарифы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала "Мегафону" предписание о необходимости снижения тарифов <...> до экономически обоснованного уровня", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ФАС, в мае этого года сотовый оператор поднял цены для более чем 16 миллионов своих клиентов в среднем на 12%. Этот показатель превышал уровень инфляции в стране. Кроме того, рост расходов компании не соответствовал итоговому росту доходов. В ведомстве пришли к выводу, что решение "Мегафона" не имеет какого-либо обоснования и противоречит интересам потребителей.

Отмечается, что компании будет назначен штраф. Его размер определят в ходе административного расследования.

Ранее стало известно о планах ФАС проверить Wildberries на обоснованность применения системы штрафов для продавцов. Резиденты маркетплейса жаловались на отсутствие у платформы прозрачных правил назначения санкций.



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