ФАС проверит Wildberries из-за штрафов для продавцов

Фото: depoditphotos/stasokulov

Федеральная антимонопольная служба намерена проверить Wildberries на обоснованность применения системы штрафов для продавцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее продавцы маркетплейса пожаловались на ужесточение штрафов со стороны площадки с 1 декабря. В частности санкции начали применяться за неверно указанные размеры товаров. При этом никакие отчеты продавцам не предоставляются, нет в их распоряжении и соответсвующего регламента штрафов.

Отмечается, что с просьбой провести проверку обратился член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников. Он попросил ведомство разъяснить, допустим ли подход, когда продавец не знает всех условий работы с той или иной торговой площадкой, и приложил документы, которые показывают, что в документах о тарифах и оферте Wildberries нет условий о штрафах.

В самом маркетплейсе между тем заверили, что штрафы за неправильно указанные габариты отменили 12 декабря. Их введение в компании объяснили тем, что некоторые продавцы злоупотребляют доверием и перевозят товары по более низким тарифам, намеренно указывая размеры неверно.

Ранее стало известно, что предприниматели начали готовить коллективный иск против Wildberries. Дело в том, что продавцы оказались в долгах перед маркетплейсом и получили штрафы после масштабного сбоя сайта.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!