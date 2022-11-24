Wildberries может обновить логотип до короткого WB

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Российский онлайн-маркетплейс Wildberries планирует провести частичный ребрендинг, сократив название компании в логотипе до аббревиатуры WB. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук.

"Бренд – это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится", – заявила она.

По словам Бакальчук, дизайнеры уже ведут работу над обновленным логотипом.

Ранее в Wildberries назвали фейковой информацию о продаже контрафактной продукции Adidas и заведенном в связи с этим административном деле.

Представители платформы подчеркнули, что маркетплейс сотрудничает с правообладательными и контролирующими органами с целью защиты интеллектуальных прав предпринимателей.

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