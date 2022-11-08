Wildberries будет отмечать оригинальную продукцию спецзнаком

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Маркетплейс Wildberries планирует отмечать оригинальную продукцию специальным знаком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Wildberries запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке: прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком", – говорится в заявлении.

По данным площадки, документы поставщиков будут автоматически проверять через сервисы Росаккредитации. После этой процедуры в карточке товара появится отметка "Подтвержден сертификат/декларация".

Верификация товаров возможна после того, как предприниматели внесут информацию о наличии и сроке действия сертификата (декларации) о соответствии в карточку товара.

Заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев заявил, что до конца года планируется проверить не менее 25 миллионов товаров. Приоритет отдадут социально значимым товарам, а именно продуктам питания, продукции для детей, косметике и одежде.

Ранее маркетплейс Wildberries начал сотрудничество с Роскачеством. Верификация этого ведомства позволяет отмечать товары на площадке государственным Знаком качества.

В сентябре стало известно, что Wildberries ввел взнос в размере 10 тысяч рублей при регистрации для новых продавцов. В пресс-службе торговой площадки объяснили, что эта мера способствует сокращению случаев появления мошенников.

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