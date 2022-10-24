Продавцы Wildberries сообщили о проблемах с выводом средств

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Предприниматели, работающие с маркетплейсом Wildberries, столкнулись с проблемами в работе новой системы расчетов на площадке. Об этом сообщает РБК.

Новый "уникальный финтех-сервис" компания запустила в августе 2022 года. Сообщалось, что эта система позволит продавцам получать выплаты за товары "в режиме реального времени". К пилотному проекту новой системы подключили 1 тысячу продавцов, сейчас доступ к ней открыт для каждого предпринимателя.

В Wildberries подтвердили, что некоторые сбои существуют, однако их оперативно устраняют.

"Финтех-продукт пока еще тестируется, ошибки исправляются. По сути, мы его создаем вместе с нашими предпринимателями", – объяснили представители площадки.

Чаще всего продавцы жалуются на случаи удержания средств, невозможность полного вывода денег и непрозрачными штрафами.

Так, несколько сотрудничающих с Wildberries поставщиков заявили, что с момента запуска нового финтех-сервиса могли снимать средства со счета в разные дни и время, однако позже механизм стал сбоить. Кроме того, итог выручки, доступной к выводу за проданные товары, может в личном кабинете оказаться не равен сумме с детализации продаж.

Кроме того, маркетплейс ввел лимит на вывод средств со счета с момента запуска новой системы расчетов. Ограничение установлено на уровне двух среднесуточных оборотов продавца. Сами предприниматели отмечают, что вывести часть средств они могут только раз в день, но никогда не полную сумму.

В случае со штрафами поставщики пожаловались на удержания различных сумм, причем без полноценных обоснований. В Wildberries в свою очередь назвали информацию о взысканиях без причин не соответствующей действительности и объяснили, что предоставляют полную детализацию сервисных услуг.

В сентябре маркетплейс Wildberries ввел гарантийный взнос при регистрации продавцов. Его размер равен 10 тысячам рублей. Кроме того, планируется в будущем позволить продавцам проходить идентификацию через банки.

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