Wildberries снизит комиссию за быструю доставку заказов

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Торговая площадка Wildberries с 16 сентября снизит комиссию продавцам маркетплейса за быструю поставку товаров в распределительные центры. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
"Мы готовимся к высокому сезону продаж и хотели бы поощрить предпринимателей, которые очень быстро доставляют свои заказы в распределительные центры: для них комиссия снижена до двух раз", – рассказали в маркетплейсе.
Минимальная комиссия уменьшится до 3,3% (ранее этот показатель составлял 6,5%). В целом при доставке заказов на склад в срок до 24 часов комиссия будет уменьшена "пропорционально времени, на которое была ускорена доставка".
В Wildberries ожидают, что условия улучшатся для 50% поставок.
Ранее маркетплейс увеличил стоимость возврата крупногабаритного товара до 1 000 рублей. В основном речь идет о телевизорах, холодильниках, стиральных и посудомоечных машинах. При этом их доставка и подъем на этаж остаются бесплатными.
Пользователи маркетплейса Wildberries высмеяли смену названия компании
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