Минпромторг рекомендовал Wildberries внедрить систему цифровой маркировки

Фото: depositphotos/stasokulov
Министерство промышленности и торговли России дало рекомендации маркетплейсу Wildberries внедрить систему цифровой маркировки. Об этом сообщил заместитель министра Василий Шпак.
"Мы рекомендовали коллегам из Wildberries подписать план мероприятий по внедрению системы цифровой маркировки товаров средствами идентификации на их интернет-площадке", – приводит его слова ТАСС.
Шпак уточнил, что также маркетплейсу посоветовали обеспечить подключение к сервису Росаккредитации по автоматизированному добавлению в карточки продуктов на маркетплейсах данных о сертификатах и декларациях.
Ранее в Минпромторге заявили, что в Wildberries готовы бороться с контрафактом. Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Владислав Заславский отмечал, что данная компания становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы.
Однако, по словам Заславского, Wildberries выразил готовность противостоять продаже контрафактной и фальсифицированной продукции по своим каналам.
Пользователи маркетплейса Wildberries высмеяли смену названия компании
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: