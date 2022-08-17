Минпромторг рекомендовал Wildberries внедрить систему цифровой маркировки

Фото: depositphotos/stasokulov

Министерство промышленности и торговли России дало рекомендации маркетплейсу Wildberries внедрить систему цифровой маркировки. Об этом сообщил заместитель министра Василий Шпак.

"Мы рекомендовали коллегам из Wildberries подписать план мероприятий по внедрению системы цифровой маркировки товаров средствами идентификации на их интернет-площадке", – приводит его слова ТАСС.

Шпак уточнил, что также маркетплейсу посоветовали обеспечить подключение к сервису Росаккредитации по автоматизированному добавлению в карточки продуктов на маркетплейсах данных о сертификатах и декларациях.

Ранее в Минпромторге заявили, что в Wildberries готовы бороться с контрафактом. Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Владислав Заславский отмечал, что данная компания становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы.

Однако, по словам Заславского, Wildberries выразил готовность противостоять продаже контрафактной и фальсифицированной продукции по своим каналам.

