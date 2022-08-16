Сайт Wildberries вернулся к прежнему названию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт международного маркетплейса Wildberries вернулся к своему прежнему названию после его смены на русскоязычное "Ягодки".

15 августа стало известно, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки".

Сообщалось, что на главной странице сайта появилось новое название, однако ссылка, ведущая на нее, осталась прежней. В компании же изменения никак не прокомментировали.

