Эксперт прокомментировал смену названия сайта Wildberries

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Маркетплейс Wildberries не собирается отказываться от своего названия, а переименование сайта в "Ягодки" является рекламной акцией, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Я думаю, они не будут отказываться от названия. Это просто разовая маркетинговая акция перед распродажей", – отметил эксперт.

Кроме того, в Роспатенте, в свою очередь, заявили, что заявки на "Ягодки" от маркетплейса не поступало.

15 августа стало известно, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки".

Сообщалось, что на главной странице сайта появилось новое название, однако ссылка, ведущая на нее, осталась прежней. В компании же изменения никак не прокомментировали.

