В Минпромторге заявили, что в Wildberries готовы бороться с контрафактом

Фото: depositphotos/stasokulov

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский оценил ситуацию с контрафактными товарами на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например союза кожевников", – заявил специалист.

В частности, отмечались случаи продажи рецептурных лекарств и БАДов, а также распространение контрафактной обуви.

По словам Заславского, Wildberries выразил готовность противостоять продаже контрафактной и фальсифицированной продукции по своим каналам.

Ранее стало известно, что на российском маркетплейсе начались продажи товаров ряда брендов, которые покинули Россию или приостановили работу. В частности, на Wildberries можно купить вещи от Pull&Bear и Zara.

