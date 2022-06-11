Фото: ТАСС/Zuma

Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Pull&Bear, которых входит в группу компаний Inditex.

Так, в каталоге представлен ассортимент товаров марки Pull&Bear, включающий верхнюю одежду, джинсы, трикотаж, белье, головные уборы.

В начале марта закрылись магазины испанской компании Inditex, в том числе Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Позже часть российских сотрудников были переведены в режим простоя. Однако 8 июня появилась информация о том, что в течение лета магазины могут возобновить свою работу.

Позднее в пресс-службе ретейлера пояснили, что пока не планируют открывать свои точки, в том числе Zara и Massimo Dutti.

